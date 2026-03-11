１１日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１０．３０ポイント（０．２５％）高の４１３３．４３ポイントと続伸した。前日の好地合いを継ぐ流れ。中国の景気持ち直し期待などが支えとなっている。１０日に公表された１〜２月の貿易統計では、米ドル建て輸出が前年同期比２１．８％増（予想は７．２％増）、輸入が１９．８％増（予想は７．０％増）で着地している。それより先、９日発表された２月の中国物