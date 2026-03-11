福島第一原発事故から15年。現在の福島県の避難指示の状況はどうなっているのでしょうか。避難指示が解除された地域では日々の営みが戻ってきていますが、2030年までに避難指示解除を目指す区域や帰還困難区域では、いまだに人の営みは戻っていません。