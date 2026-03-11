被災地では朝早くから海岸で手を合わせる人たちがいました。【写真で見る】「きょうもまた普通に綺麗だなって…」各地で捧げられた黙とう「あんなことがあったと思えないぐらい普通の海」各地で黙とうが捧げられるあの日から15年が経ちました。男性（宮城・名取市）「きょうもまた普通に綺麗だなって。あんなことがあったと思えないぐらい普通の感じの海だなと思いながら見てました」慰霊碑に刻まれた2人の名前を指でなぞっていた