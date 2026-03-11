◇オープン戦阪神4―1西武（2026年3月11日甲子園）阪神は開幕前最後となる甲子園のゲーム。新外国人右腕のラグズデールに3盗塁を許す課題が出たが、4回1失点。藤川球児監督は「勉強を重ねながらやっていくというところでは、きょうもいい課題も出たし、順調だと思いますね」と語り、3盗塁については「投手ですね」と走者対策が課題と指摘したが、「大丈夫です。はい、全く問題ないです。ベースボールと野球で文化が全然違