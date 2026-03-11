1件あたりの支払い保険金は297.5万円！支払い総額は10億増日本損害保険協会は2026年3月4日、「第27回 自動車盗難事故実態調査結果」を公表しました。これは2023年1月1日〜2025年12月31日までの間、全国で発生した車両本体の盗難事故と車上ねらい（部品盗難を含む）事故に関して、各損害保険会社が実際に保険金の支払いをおこなった事案の詳しい状況をまとめたものです。【画像】「えっ…！」 これが盗難にあった「ランドクルー