6回、2ランを放った広島・勝田（右）＝横浜広島は新人の勝田が伊勢の内角球をさばいて2点本塁打。これを含む3安打で4打点と輝いた。床田は5回2失点でまとめたが、早いカウントから打たれるのが目立った。DeNAの藤浪は制球が甘く、3回2/3を5安打2四球4失点。