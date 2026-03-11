ボートレース蒲郡で24日に開幕する「第61回SGボートレースクラシック」に出場する宮地元輝らPR隊が11日、スポニチ西部総局を訪れた。26年のSGロードがいよいよ開幕する。初日12Rドリーム戦に出場する（1号艇から）末永和也、毒島誠、桐生順平、池田浩二、白井英治、山口剛を中心に、昨年のグレードレース戦線を席巻した精鋭が激突。地元勢は池田に加え、平本真之、磯部誠、前田滉が奮戦で盛り上げる。売り上げ目標は190億円。