◆オープン戦ＤｅＮＡ４―６広島（１１日・横浜）広島・床田寛樹投手が開幕投手を務めることが決まった。試合後に新井貴浩監督が「開幕はトコ」と発表。「そんなに重くならないでいい。今年のシーズンはトコから始まる。投手には名誉なことだと思うから頑張ってもらいたいね」と期待した。この日先発した床田は５回７安打２失点（自責１）。４回に３安打を集中される場面もあったが、無四球の６９球で試合をつくった。降板後