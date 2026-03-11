◆オープン戦阪神４―１西武（１１日・甲子園）阪神・工藤泰成投手が７回からマウンドに上がり、１回無安打無失点２奪三振と好投した。ネビンを８球目のフォーク、桑原を６球目のカットボールで空振り三振に仕留めた。続くカナリオを中飛に仕留め、３者凡退でマウンドを降りた。「連投というところで、体の状態やその中での感覚を確かめようと思っていた」と納得の表情だった。この日バッテリーを組んだのは、同じ２４年育成