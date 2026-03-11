◆オープン戦楽天１―３日本ハム（１１日・静岡）日本ハムの新庄剛志監督（５４）が、０―０の７回に３番手で登板し、１回無安打無失点、打者３人をわずか６球で抑えた山崎福也投手（３３）を絶賛した。「きょう１５４キロくらい出ていた（笑）。（実際は）１４５でした。中継ぎの方が（球速が）速いですね。やっぱ、向いてそうな気もしますけどね。かなり」と、中継ぎとしての適性を評価した。山崎は昨季、開幕ローテで