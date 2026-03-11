ロードフォンス（牡６歳、栗東・安田翔伍厩舎、父ロードカナロア）は、招待を受諾していたドバイ・ゴールデンシャヒーン・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場、ダート１２００メートル）を辞退した。同馬は根岸ＳでＪＲＡ重賞初制覇。今回が初の海外挑戦を予定していた。