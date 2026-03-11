【モデルプレス＝2026/03/11】女優でモデルの新川優愛が8日、「秘密のママ園2」＃6（ABEMA／よる9時〜）に出演。夫との馴れ初めを明かした。【写真】新川優愛、31歳イケメンと背中合わせ密着◆新川優愛、夫との馴れ初め明かす番組冒頭では、9歳年上のロケバス運転手と結婚して話題となった新川が、夫との馴れ初めを告白。「私はロケバスの運転手さんと結婚したんですけど、お仕事させてもらったのは10代のころから。『あ、いいな』