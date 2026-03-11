プレジャーボートなど3隻が焼ける 瀬戸内町の古仁屋漁港で10日夜、船舶火災があり、係留していた小型船3隻が焼けました。 古仁屋海上保安署によりますと、10日午後7時すぎ、古仁屋漁港に係留中の小型船舶で火災が起きていると、近くの住民から消防に通報がありました。 火はおよそ1時間後に消し止められましたが、この火事でプレジャーボート兼漁船2隻の船体の一部が燃えたほか、釣り船の日差し除けの