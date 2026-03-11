岡山・西粟倉村出身／新田佳浩 選手2022年8月撮影 ミラノ・コルティナパラリンピックのクロスカントリースキーに岡山県西粟倉村出身の新田佳浩選手が出場しました。 これまでパラリンピックに8大会連続出場、金3つを含む通算5つのメダルを獲得してきたレジェンド新田。今大会初戦となった男子スプリントクラシカルの予選、2分29秒27の5位で準決勝に進出します。 準決勝で新田は力強い走りを見せましたが、