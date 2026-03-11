メインシナリオ…買い優勢、158.90が最初の関門。10日線が支持となり、水準を引き上げている。9日の高値158.90が最初の関門。同水準を上抜くと、節目の159.00の攻防になる。159円台に乗せると、1月23日の高値159.23や2024年7月12日と2026年1月14日高値がある159.45が視野に入る。これらを上抜くと、160.00の大台を目指そう。160円台に乗せると、節目の161.00や2024年7月3日の高値161.95がターゲットになる。 サブシナリオ