メインシナリオ…92～93円台でのもみ合い後の一段高となっている。21日線や基準線などにサポートされて、堅調な推移が見込まれる。その場合は、2月9日の高値94.98が最初のポイントとなる。ここを抜けてくると、95円の節目、2024年7月17日の高値96.40、97円の節目などを試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、基準線の93.39、一目均衡表の雲の上限の92.64、3月3日の安値92.12、2月16日の安値91.80