メインシナリオ・・・3日の安値182.03円からー切り返しており、目先の下げが一巡した格好になっている。2月25日の高値184.77円から3日の安値182.13円までの下げに対する61.8％戻しを達成しており、一目均衡表の雲の上限の184.33円を上抜けば、2月25日の高値184.77円や185円の節目を試す可能性がある。185円の節目も上抜くようなら、2月9日の186.36円が上値の目標になる。 サブシナリオ・・・一方、6日の安値182.38円