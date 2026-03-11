SACD 交響詩ウルトラマン／ウルトラセブン 秋葉原のPCショップ・オリオスペックは、3月15日に実施する「交響詩ウルトラマン／ウルトラセブン トーク＆リスニングイベント」の参加希望者が多く、抽選に漏れた人が多かったことから、フォローイベントとして、フリー試聴会を追加で実施することを決定。実施日は3月16日14時30分～19時で、場所はオリオスペックのイベントルーム。 トーク