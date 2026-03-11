WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）の日本代表はチェコ戦に勝利するとJALのチャーター便に搭乗し、アメリカのマイアミに向かった。準々決勝は日本時間の3月15日午前10時から始まる予定で、プールCを1位で通過した日本は、プールDを2位で通過したチームと戦う。そのプールDではベネズエラとドミニカ共和国が12日の午前9時から対戦し、「負けた」チームが日本と準々決勝で相まみえる。＊＊＊【写真】「やっぱり美人すぎ