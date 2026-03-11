1997年3月10日、俳優・萬屋錦之介さんが64歳で死去した。その早すぎる死は今もなお、こと時代劇の世界において大きな損失だったといわれている。【写真】大河ドラマ会見ではすでに痩せて…「萬屋錦之介」さん、妻と復帰を喜ぶ80年代の姿も歌舞伎役者の御曹司として生まれたが、映画界に転身して大成功。東映時代劇の黄金期を築き、後にテレビの時代劇ドラマでも数々のヒット作を生んだ。「一心太助」「宮本武蔵」「武士道残酷