群馬県や埼玉県などで、およそ50台のオートバイを盗んだとみられる29歳の男ら3人が警察に逮捕されました。【写真を見る】埼玉や群馬などで約50台のオートバイ盗んだか 29歳男ら3人を逮捕オートバイは男の自宅から押収 転売目的か窃盗の疑いで逮捕されたのは、前橋市の無職・太田一希容疑者（29）と当時18歳の男、そして、19歳の女の3人です。警察によりますと、太田容疑者ら3人は去年12月、埼玉県八潮市にある、アパー