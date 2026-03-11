テレビ朝日は１１日、東京・六本木の同局内で２０２６年４月の改編説明会を行い、オールターゲット戦略で、あらゆる世代のニーズに応える方針を打ち出した。バラエティーは深夜枠を大改革し、今年２月のデビューから勢いに乗る９人組ダンスボーカルグループ「ＢＵＤＤｉｉＳ」の初冠番組となる「ＥＢｉＤＡＮ熱中！朝までＢＵＤＤｉｉＳ」（木曜深夜２：２０）などを展開する。また、フリーアナウンサー・有働由美子（５６）