衆議院・文部科学委員会では11日、一部週刊誌が報じた不倫問題について、野党が松本洋平文部科学大臣に事実関係を質しました。文春オンラインによりますと、松本文科大臣は不倫関係にあった女性を国会議員会館の自室に招いたりしていたということです。この報道を受け、衆議院・文部科学委員会では、野党が松本文科大臣に事実関係を質しました。中道改革連合泉健太 衆院議員「大臣に関する報道が出たということを認識してお