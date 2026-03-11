◇大相撲春場所4日日（2026年3月11日エディオンアリーナ大阪）日本相撲協会は11日、大相撲春場所4日目から休場した横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）の診断書を公表。「左肩関節脱臼3週間の安静加療を要する見込み」との内容だった。師匠の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）は昨年九州場所で痛めて左肩痛の回復が「昨夜、本人と話し合った。横綱もそう（休場は）考えていた。痛みが出て相撲を取れる状態でない。残念です