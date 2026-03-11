5回を投げ終え笑顔を見せる楽天の新人・藤原。5回2安打無失点と好投した＝静岡楽天のドラフト1位新人で先発候補の藤原が5回2安打無失点、4奪三振。日本ハムは加藤貴が無四球と制球が安定し、5回無失点。山崎は3番手で1回無失点と救援で好投した。新外国人カストロがオープン戦3号となる2ラン。