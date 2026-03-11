俳優・タレントの杉浦太陽さんが3月10日、自身の公式ブログを更新。45歳の誕生日を迎え、長女の希空（のあ）さんからの手作りケーキでお祝いを受けたことを報告しました。 【写真を見る】【 杉浦太陽 】誕生日に長女・希空が手作りケーキで祝福45歳の決意は「健康第一でアラフィフ頑張ります」杉浦さんは三男の幸空（こあ）くんと一緒に寝ていたところ、「0時に叩き起こされてw寝ぼけながら…『おめでとう〜』っと、希