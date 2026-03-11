NBAシカゴ・ブルズは11日までに自身のSNSを更新。河村勇輝（24）が24年パリ五輪での“疑惑の判定”について言及する場面があった。公式SNSでは「2024年パリ五輪でフランスが日本に勝った話を、ヤブセレがユウキに蒸し返す」と記して、練習で会話を交わす2人の様子を動画投稿した。フランス代表のヤブセレが「カメラが来ているぞ。俺たちがオリンピックで土壇場で勝ったのを覚えてる？最後の数秒で！」と河村に言い放った。