イラン情勢を受けてきょう、愛知県清須市では… 【写真を見る】軽油値上がりで｢走れば走るほど経営逼迫｣ 中東情勢の影響は愛知の運送会社にも 複数の客の荷物を1台に積む“混載便”増やして節約 （前川智彦記者）「こちらの運送会社では、物資の輸送に必要なトラックの燃料の価格高騰が心配されています」 トラックの主な燃料となる軽油も、今回の原油価格高騰の影響を受けています。（ミライノ 橋本憲佳社長）「（1リットルあ