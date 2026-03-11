尼崎市制１１０周年記念「Ｇ１・尼崎センプルカップ」（１４〜１９日・尼崎ボート）のＰＲのため、尼崎市公営企業局ボートレース事業部・寺沢元芳開催運営課長と地元兵庫支部の宮田龍馬（２７）＝１２１期・Ａ１＝らが１１日、大阪市のデイリースポーツを訪れた。昨年のグランプリ覇者・桐生順平（埼玉）や１月当地のＢＢＣトーナメントを優勝した末永和也（佐賀）ら豪華なメンバーがそろった伝統のＧ１。初日の１４日には野球