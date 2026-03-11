リクルートホールディングスがこの日の取引終了後に、自社株９１４０万８０００株（消却前発行済み株数の５．８４％）を３月２３日付で消却すると発表した。消却後の発行済み株数は１４億７２５０万４１４９株となる。 出所：MINKABU PRESS