ＡＮＹＣＯＬＯＲがこの日の取引終了後に、２６年４月期の単独業績予想について、営業利益を２１０億～２２０億円から１９８億２４００万～２０３億５９００万円（前期比２１．８％～２５．１％増）へ、純利益を１４５億７０００万～１５２億６０００万円から１４０億１５００万～１４３億８７００万円（同２１．８％～２５．０％増）へ下方修正した。 コマースを中心にＶチュ&#