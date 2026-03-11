ＡＢホテルがこの日の取引終了後に、２６年３月期の期末一括配当予想を２４円から３４円に増額修正した。普通配当に加えて、特別配当１０円を実施する。また、２７年３月期の期末配当から配当方針を変更すると発表し、配当性向の目安をこれまでの１０％から１３％に引き上げた。 同時に、３月３０日付で東京証券取引所に対して上場廃止申請を行うと発表した。同社は名古屋証券取引所に重複上場しており、経営資源の集中と経