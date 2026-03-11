UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)第1戦が11日に行われ、レアル・マドリーは本拠地サンティアゴ・ベルナベウにマンチェスター・シティを迎え撃つ。アルバロ・アルベロア監督の前日会見でのコメントをクラブ公式サイトが伝えた。レアルとシティが欧州CLで激突するのは5シーズン連続。アルベロア監督は「とてもエキサイティングで、ファンが待ち望んでいる試合だ」と、ビッグマッチへの期待を