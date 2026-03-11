ああいうのを老害って言うんだろうな…▶▶この作品を最初から読む自分の意見を曲げず、気に入らなければ誰にでも怒鳴る父。その背中に逆らうことなく、古い価値観を守り続ける母。「もう面倒をみるのがつらい」近距離に住む長女の栄子は、両親に振り回される日々に限界を感じていました。ひとり娘は独立し、定年を控えた夫と静かに暮らすはずだった栄子。しかし80代の両親は、年齢とともにますます頑固さを強めていきま