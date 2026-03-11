カメラのキタムラ大阪・なんばCITY店で、「決算！ジャンクカメラ祭」が3月15日（日）に開催される。動作未確認品やキズあり品などのジャンクカメラ・レンズを詰め合わせた福袋を販売する。 福袋は50万円・30万円・20万円・10万円・5万円の計55セットを用意。購入に至るまで、“2段階”の抽選を経る必要がある。 第1段階は販売会場に入るための抽選。当日の9時30分～10時00分に、店舗シャッター前で抽選番号が