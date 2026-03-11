【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月13日に開催される『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』授賞式の模様をYouTubeにて全世界配信（※一部地域を除く）、さらにABEMA、Lemino、radiko、TOKYO MXとマルチプラットフォームで生中継されることが決定した。 ■YouTube番組『MUSIC AWARDS JAPAN-Deep Insights-』始動 『MUSIC AWARDS JAPAN』は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。（ともす）」をコンセプトとした国内最大規