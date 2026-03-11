11人組グローバルボーイズグループINIの許豊凡（シュウ・フェンファン）が、3月11日放送の日本テレビ系『DayDay.』に金髪姿で登場。突然の髪色チェンジに、ファンの大きな注目が集まっている。 【写真】①金髪に劇的チェンジ！INI許豊凡 ②③黒髪ヘア④⑤⑥2024年、オレンジ、ブロンド、パープルの髪色ショット ■INI許豊凡、ひさしぶりのハイトーンカラー