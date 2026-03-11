先月４日、滋賀県東近江市の住宅で高齢夫婦が刃物で切り付けられ、重傷を負った事件で逮捕された２８歳の男について、大津地検は今月１０日、刑事責任能力を調べるための鑑定留置を始めました。 住居不定・無職の秋山克也容疑者（２８）は先月４日、滋賀県東近江市の住宅に侵入し、この家に住む夫婦を切りつけるなどしたうえ、金品を奪い取ろうとした強盗殺人未遂などの疑いがもたれています。 女性は顔や手などに切り傷を