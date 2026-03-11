お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が11日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。ジュニアは「名古屋駅でばったり入江！」と書き出し、元お笑いコンビ「カラテカ」の入江慎也との2ショットを投稿。「25年前バイク事故のリハビリに通う私をサポートしてくれた優しい後輩！」と関係を明かした。入江は、19年6月に特殊詐欺グループとの間で闇営業を行ったとして所属の吉本興業を退社した