高知県警本部高知市の飲食店従業員の女性が殺害され、愛媛県四国中央市の山中に遺体が遺棄された事件で、殺害されたとみられる時期の後に女性のスマートフォンから知人にメッセージが複数回届いていたことが11日、捜査関係者への取材で分かった。高知県警は、殺人と死体遺棄容疑で逮捕された会社員杉尾頼久容疑者（46）＝四国中央市＝が事件を隠すため送ったとみて調べる。容疑者は昨年9月17日から同下旬ごろ、大谷せい子さん