6回途中3失点だったオリックス先発の山下＝ZOZOマリンオリックスは先発を担う山下が3四球と制球に課題を残し、5回2/3で4安打3失点だった。打撃好調の宗は3安打1打点。ロッテは先発枠を争う石川柊がテンポよく5回を投げ、失策絡みの3失点（自責点0）と上々の内容だった。