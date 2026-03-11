「裸祭り」の会場となった西大寺観音院に向かう岡山県警の捜査員ら＝11日午前、岡山市東区岡山市東区で2月に開かれた「裸祭り」で、参加者3人が意識不明となりうち1人が死亡した事故で、岡山県警は11日、祭り会場となった西大寺観音院で関係者から話を聴くなどして、事故当時の状況を確認した。午前9時半ごろ、捜査員約10人が現場に入った。3人は、多くの参加者が「宝木」を奪い合う際に負傷したとみられる。県警によると、