アメリカのトランプ大統領は、イランが機雷を撤去しなければ「見たことのないレベルの攻撃を行う」と警告しています。アメリカのCBSニュースは10日、政府関係者の話として、イランがホルムズ海峡に小型船を使って機雷を設置し、重要な航路の混乱を引き起こす準備を進めていると報じました。イランが保有する機雷の数は公表されていませんが、これまでの推計では約2000から6000個とみられています。トランプ大統領は10日、SNSで「も