シルヴェスター・スタローンが、自身の代表作の1つである「ランボー」シリーズの前日譚映画『John Rambo（原題）』に、製作総指揮として参加することが分かった。Deadlineが伝えた。【写真】若き日のランボーを演じるノア・センティネオ同作は、1982年に第一弾が公開された「ランボー」シリーズの最新作にして6本目となる作品。Netflix映画「好きだった君へのラブレター」シリーズや、『ウォーフェア 戦地最前線』、『ストリー