将棋の第５３期女流名人戦予選決勝が、東京・渋谷区の将棋会館で行われた。先手の中村真梨花女流四段が木村朱里女流初段に１１５手で勝利し、５期ぶりのリーグ入りを決めた。予選は４つのトーナメントが行われ、それぞれの優勝者がリーグ入りする。中村は初戦で日本将棋連盟会長の清水市代女流七段に勝利。山口恵梨子女流三段、鈴木環那女流三段に勝利し決勝に駒を進め、高校生棋士の木村にも勝ち、リーグ復帰。第４０期以来の