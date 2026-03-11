日本将棋連盟は１１日、山口恵梨子女流三段が出産のため４月１５日から６月３０日まで休場すると発表した。山口もこの日までにＸ（旧ツイッター）を更新し「来月から産休に入る事になりました」と報告。「秋から棋戦関係者、将棋連盟職員、将棋フォーカスの皆様をはじめとしてたくさんの方々に心遣い頂きました」と感謝し「予定通りに休場、そして復帰ができるように体調管理に努めてがんばります！」と結んだ。