◆オープン戦阪神４―１西武（１１日・甲子園）新外国人右腕のカーソン・ラグズデール投手（前ブレーブス）が４回３安打１失点で６奪三振の好投を見せた。一方で、走者を背負った際のクイックモーションに課題を残し、３盗塁を許した。藤川監督は「勉強を重ねながらやっていくというところでは、きょうもいい課題が出た」とし、許盗塁の原因については「投手ですね」とキッパリ。続けて、「全く問題ないです。ベースボールと