ブンデスリーガのフライブルグ所属スイス代表ＭＦヨハン・マンザンビ（２０）の獲得を巡り、マンチェスターＵ、アーセナル、チェルシーのプレミアリーグ３強豪が争奪戦を開始することが明らかになったと、英サッカーサイト「チームトーク」が報じた。マンチェスターＵがいち早くマンザンビ側に接触。しかしアーセナル、チェルシーも頭抜けた運動量で中盤を支配する２０歳スイス代表ＭＦを高く評価し、今シーズン終了後の移籍期間