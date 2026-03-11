東日本大震災から15年となる11日、各地で黙とうが行われました。名古屋市の鶴舞公園では追悼式が開かれ、被災した東北の15年間に思いをはせました。 東日本大震災から、11日で15年。 被災地各地で黙とうが行われました。 警察庁によりますと、東日本大震災による死者は3月1日時点で1万5901人、また、岩手、宮城、福島を中心に現在も2519人が行方不明となっています。 名古屋市の鶴舞公園では、東海地方のボランティ