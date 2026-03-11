日本バレーボール協会は１１日、新社会人リーグとして、日本バレーボール（Ｖ）リーグの発足を発表した。同協会は「社会人として仕事をしながらより高いレベルで競技を続けることができる環境を整備することを目的に発足します」と示した。リーグ戦の開催期間は１１月から２７年３月まで。リーグ形式について男子は全１６チームで、東西カンファレンス８チームによる３回の総当たり戦を行い、各上位２チームずつ計４チームによ